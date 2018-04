GL EVENTS : prend le contrôle du chilien FISA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GL events et la Société Nationale de l'Agriculture (SNA) ont concrétisé l'accord pour l'acquisition de 60% du capital de FISA auprès de son fondateur et actionnaire, la SNA, qui conserve 40% du capital. La SNA est la plus ancienne fédération syndicale agricole du pays. Créée il y a 180 ans elle joue un rôle institutionnel majeur au Chili.Elle souhaitait mettre en place un partenariat capitalistique de long terme avec un opérateur international de salons, lui apportant méthodologie et réseau pour conforter les opérations existantes et développer de nouvelles manifestations au Chili et en Amérique latine.Créée il y a 56 ans à Santiago du Chili, FISA qui emploie une soixantaine de salariés, est le leader de l'organisation de salons, congrès et expositions, principalement BtoB, au Chili. Elle organise notamment des manifestations dans les secteurs des mines (Expomin – un des plus gros salons au monde pour le secteur minier), du bâtiment (Edifica), de la construction navale (Exponaval), de la santé (Expohospital), de la sécurité, du vin, etc…Son président, Ricardo Ariztía, souligne : " cet accord nous permet de renforcer le rayonnement international de Fisa et sa présence au Chili au côté d'un partenaire, acteur majeur dans le domaine de l'organisation de plus de 300 salons et 4.000 événements par an, rassemblant plus de 11 millions de visiteurs et exposants ".En 2018, FISA devrait réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros environ avec une rentabilité opérationnelle normative supérieure à 12%.