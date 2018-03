GL EVENTS : progression de la rentabilité en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GL Events a réalisé en 2017 un résultat net part du groupe en hausse de 10,1% à 35,1 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a atteint 85 millions, en progression de 7,2%. La marge opérationnelle courante est ressortie à 8,9%, contre 8,3% en 2016. Le chiffre d'affaires a progressé de 0,1% à 953,8 millions. Ovier Ginon, président de GL events a précisé : dans une année marquée par l'absence de Jumbos events et un impact de change défavorable, le groupe a réalisé une forte performance commerciale avec un chiffre d'affaires 2017 équivalent à celui de2016"."GL events a consolidé ses positions géographiques (Chili, Royaume Uni, Dubaï) et métiers par le biais d'acquisitions ciblées. Conformément aux engagements pris, la vigilance sur les coûts a été maintenue et notre rentabilité s'est améliorée", a ajouté le dirigeant.GL events entend poursuivre sa croissance en France et à l'international et ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en fin d'année 2018.Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 24 mai 2018, la distribution d'un dividende de 0,65 euro par action au titre de l'exercice 2017, correspondant à un taux de distribution de 43%.