GL EVENTS : subit le contrecoup de sa belle performance de vendredi, renforce ses salons

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GL Events (-0,6% à 24,95 euros) continue à évoluer à contre-courant. Le titre a nettement surperformé vendredi, gagnant 1,41% alors que le SBF 120 reculait de 1,28%, mais ne profite pas aujourd'hui du rebond des marchés. La résistance de GL Events face aux bourrasques boursières explique donc sans doute sa légère baisse d'aujourd'hui, bien plus que l'annonce de l'acquisition d'Even Pro faite ce matin. Ce groupe réalise 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente moins d'1% du chiffre d'affaires 2017 de la société d'événementiel qui s'est stabilisé à 953,8 millions d'euros.Et même si les investisseurs se montrent plus sensibles à l'évolution de la structure financière de GL Events, surtout après le dérapage de sa dette l'année dernière, les analystes s'accordent à dire que cette acquisition ne devrait pas déséquilibrer les comptes du groupe.D'un point de vue opérationnel, et malgré sa taille réduite, Even Pro va permettre à GL Events de renforcer son pôle Exhibitions, qui organise de nombreux salons toute l'année. Depuis l'été dernier, et l'acquisition des salons Midest et Tolexpo, GL Events s'est notamment investi dans l'organisation d'un grand événement sectoriel, Global Industrie, dont la première édition se tient cette semaine à Paris.Ce salon "devrait rapidement s'imposer comme l'un des événements majeurs de GL Events à l'instar du SIRHA avec un effet relutif sur la rentabilité d'Exhibitions. En effet, sur cette activité, rappelons qu'il existe clairement une prime à la taille", commente LCM après l'annonce de l'acquisition d'Even Pro.L'analyste juge que cette opération s'inscrit "parfaitement dans la stratégie du groupe de développer de plus en plus sa présence sur des salons de plus grande envergure comme les leaders du secteur Reed Exhibitions et UBM qui affichent des niveaux de rentabilité bien supérieurs au groupe avec des marges entre 25 et 30%". En 2017, GL Events Exhibitions affichait une marge de 12,2%.Par ailleurs, en renforçant son pôle Exhibitions, GL Events continue à se préserver de la forte saisonnalité de sa division Live, plus importante du groupe en termes de chiffre d'affaires. Cette dernière est très dépendante des "jumbo events" comme des Mondiaux de football ou des Jeux olympiques qui n'ont pas lieu tous les ans.