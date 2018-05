GL Events : BOCUSE D’OR ASIE – PACIFIQUE

Sélection continentale en vue de la Finale du Sirha 2019.

Imaginé par Paul Bocuse en 1987, le Bocuse d'Or, concours mondial de gastronomie, est organisé tous les 2 ans lors du Sirha à Lyon. Organisé par GL events, cet événement est un véritable spectacle autour de la cuisine et des chefs qui offre aux jeunes talents l'opportunité de réaliser des plats exceptionnels sur un thème donné, et dans un temps limité en 5h35. A la manière d'une compétition sportive, le show se déroule devant un public, et les candidats sont départagés par un jury composé des meilleurs chefs au monde.

Les pays candidats étant de plus en plus nombreux à vouloir être représentés, le Bocuse d'Or inaugure en 2005 le principe de présélection en créant les étapes continentales Bocuse d'Or qui aujourd'hui sont : Americas, Asia-Pacific, Europe et Africa.

Cette année, la sélection continentale de Bocuse d'Or Asie-Pacifique se déroulera au Baiyun International Convention Center, Guangzhou, du 8 au 9 mai. 11 candidats, venus de tout le continent Asie-Pacifique, ayant remporté une première sélection dans leur pays, participeront en équipe (composée d'un chef, d'un commis et d'un coach). Parmi ces jeunes talents, les 5 premiers chefs gagneront leurs tickets pour concourir auprès des meilleurs candidats de chaque sélection continentale lors de la Finale qui se tiendra à Lyon, durant le Sirha, les 29 et 30 janvier 2019.

