GL Events : FOIRE DE LYON

Welcome to London.

Foire de Lyon dédie sa nouvelle édition à la dynamique capitale anglaise, Londres. Une immersion qui se déroulera du 27 mars au 2 avril à Eurexpo. Organisé par GL events Exhibitions, l'événement se veut rassembleur et au plus proche des attentes des visiteurs. Ils retrouveront une offre complète, de nombreuses animations, des concours et une exposition unique « London Edition ».

L'offre de Foire de Lyon se simplifie pour s'adapter aux attentes du public et se scinde en 2 univers : Maison et Shopping.

L'univers Maison réunit les secteurs de l'ameublement, de la cuisine & bains, de l'habitat/rénovation/décoration, de jardin & piscine…

De son côté, l'univers Shopping permet de découvrir des produits tendances dans les domaines mode, accessoires, vie pratique, beauté, santé, enfants, nouvelles technologies, et beaucoup d'autres.

L'événement de cette année sera l'exposition « London Edition », un voyage inédit au cœur de la capitale britannique. Présentée pour la première fois, cette exposition de 2 000 m² permettra de découvrir les quartiers et lieux emblématiques de Londres, de Buckingham, à Camden en passant par Notting Hill. Les visiteurs seront invités à terminer la visite autour d'une « cup of tea », et pourront bien entendu rapporter un souvenir de leur visite à la boutique de Covent Garden.

Foire de Lyon accueillera Innova'Lyon du 23 au 25 mars. Un village dédié aux start-ups innovantes de la région Auvergne Rhône-Alpes. 35 start-ups sont invitées à présenter leurs projets ou produits aux visiteurs, le public pourra alors « miser » sur le projet qui a retenu son intention et pour lequel il a un réel intérêt. Au bout des 3 jours, le crowdfunding fictif désignera le grand gagnant.

Le lauréat remportera un stand pour exposer sur Foire de Lyon 2019. La start-up Cyclik, lauréat de l'édition 2017, fera d'ailleurs partie des exposants à retrouver cette année.

Les petits comme les grands sont les bienvenus tout au long de ces 7 jours : un Village des Loisirs de 2 000m² a été pensé pour proposer une palette d'initiations sportives pour les plus jeunes, des concours de talents seront organisés, des concerts en nocturne pour prolonger le spectacle, sans oublier de nombreux ateliers mode, beauté et forme.

