GL Events : Mise au point du Groupe GL events

A la suite d'articles de presse, d'informations et de rumeurs relayées sur les différents réseaux sociaux, le Groupe GL events apporte les informations suivantes :

- Le Groupe GL events a réalisé un chiffre d'affaires de 953 millions d'euros en 2017. La part consacrée à l'organisation d'événements politiques en France (meetings de campagnes présidentielles et législatives) représente près de 0,1% de ce chiffre d'affaires.

- Cette activité marginale de notre société obéit aux mêmes règles et pratiques commerciales que toutes les autres activités du groupe, à savoir la loi de l'offre et de la demande.

- L'offre et la demande de prestations événementielles et locations de salles sont notamment marquées par une saisonnalité et des rapports commerciaux d'autant plus favorables aux clients que l'offre géographique sur une même ville est abondante.

- Les politiques actives (« yield management ») de remises commerciales en termes de location de salles et organisation d'événements reflètent ces dynamiques locales de l'offre et de la demande. Chez GL events, elles sont la responsabilité directe et entière de chacun de nos commerciaux et de nos responsables de sites dans le monde. Comme l'ensemble de nos clients, les différentes organisations politiques ont donc pu bénéficier, en 2016 et 2017, de remises reflétant ces politiques commerciales locales.

- La Commission de Contrôle des Comptes Publics, après échanges avec notre Groupe, a validé sans exception les comptes de l'ensemble des campagnes présidentielles de 2017, identifiant le caractère commercial usuel et même banal de ces négociations.

- GL events et ses plus de 4 000 collaborateurs sont concentrés sur l'accélération de la croissance mondiale et des partenariats et acquisitions stratégiques du Groupe, comme en témoignent la signature le 30 avril 2018 du contrat pour la gestion du Parc des Expositions Internationales d'Aichi au Japon, et la prise de contrôle de FISA, leader de l'organisation d salons au Chili, le 24 avril 2018.

Le Groupe est fier de son identité française, de son succès à l'international (près de la moitié du chiffre d'affaires), et de l'engagement de tous ses collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier.