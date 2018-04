GL Events : PARTENARIAT SUNNY SIDE UP - GL EVENTS

Association d'expertises au Japon pour répondre à la forte demande des prochains grands événements mondiaux.

Créée en 1985 à Tokyo, SUNNY SIDE UP est expert dans la gestion des relations publiques pour les événements internationaux de grandes envergures.

Les compétences de SUNNY SIDE UP associées à celles du Groupe GL events et de son agence GL events Japan KK à Tokyo, permettront aux deux entités de proposer une offre événementielle globale (de la proposition de lieux d'événements, contenus stratégiques et créatifs jusqu'à la production et réalisation des événements à destination des sponsors et comités nationaux olympiques), et ainsi de répondre à la forte demande générée par les grands événements mondiaux qui se dérouleront au Japon dans les années à venir : Rugby World Cup en 2019, Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020…

Le gouvernement espère recevoir 40 millions de touristes par an d'ici 2020 et l'impact économique de ces grands événements est estimé à plusieurs milliards d'euros jusqu'en 2030.

Au-delà de la dimension sportive, 2020 sera l'année où le Japon deviendra le centre de toutes les attentions, aussi bien pour le tourisme que pour toutes les grandes entreprises. Beaucoup de nations et d'acteurs économiques majeurs souhaiteront marquer leur présence via l'installation de structures d'accueil et de pavillons, transformant le Japon en vitrine pour le monde.

DécouvrezLe site DE

SUNNY SIDE UP