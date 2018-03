GL Events : SALON DE L’HABITAT, DECO & JARDINS, VIVING METZ

Le salon révélateur de tendances.

Près de 14 000 visiteurs sont attendus du 16 au 19 mars pour cette 38ème édition du Salon de l'Habitat, Déco et Jardins, Viving Metz au Centre Foires et Conventions de Metz Métropole.

Lors de ce salon organisé par Metz Evénements, pas moins de 180 exposants proposeront une offre large, de la construction à la rénovation, en passant par l'aménagement extérieur et intérieur, sans oublier la décoration. De quoi répondre à toutes les attentes des visiteurs à la recherche d'inspirations, de tendances et de nouveautés dans le domaine de l'habitat.

20.000m² seront investis lors de ce rendez-vous. Dans le Hall A, nous retrouverons le Village de l'Immobilier avec tous les spécialistes du gros œuvre (construction, rénovation, chauffage, isolation, matériaux…). Le Hall B concernera l'Aménagement Intérieur (décoration, ameublement, artisanat d'art…). Le Hall C, quant à lui, accueillera la partie Aménagement Extérieur (spas, piscines, décoration, jardins, paysagistes ou encore horticulteurs).

Les visiteurs pourront déambuler dès leur arrivée dans l'espace Galerie à travers la réplique d'une rue passante. En partenariat avec Innov'Habitat, huit vitrines Viving dévoilant des produits tendances sélectionnés auprès des exposants formeront l'allée. Chaque vitrine aura un thème et reprendra les différents secteurs que l'on retrouve dans les 3 Halls du salon.

Rendez-vous dans les halls pour de nombreuses animations et démonstrations:

- Dans le hall A, découvrez une exposition et animation sur vitraux d'art par l'entreprise Salmon ou encore le projet pédagogique du Lycée Nominé de Sarreguemines qui porte sur la maison intelligente et connectée.

- Laissez-vous surprendre par la visite virtuelle de la Maison Eco-Logique.

- Dans le hall C, apercevez l'exposition du Bonsaï Club !

- Mais aussi des démonstrations d'isolation par l'extérieur, des poses d'enduit décoratif isolant, des visites virtuellse (lunettes réalité virtuelle) avec la présence d'un architecte, etc.

Des Meilleurs Ouvriers de France seront également présents tout au long du salon et certains effectueront des démonstrations au cœur du secteur des Métiers d'Art. Parmi eux : M. Robert BASTIEN - MOF Menuisier Ebéniste, M. Richard LOESEL - MOF Cristal, Mme Laura KLOSE - MOF Verrier Cristal, M. Jean Charles SOMMEN - MOF Tailleur de Pierre, M. Thierry MILLET - MOF Service des Arts de la Table, Mme Noelle PETIT - MOF Haute Couture, M. Bernard GILLE - MOF Nettoyage Apprêtage.

