GL Events : SIRHA GENEVE 2018

La Suisse romande à l'honneur de cette 4ème édition.

Du 21 au 23 janvier prochain, Palexpo accueillera la quatrième édition de Sirha Genève, l'événement de référence pour les chefs, restaurateurs et métiers de bouche en Suisse.

Organisé par GL events Exhibitions, Sirha Genève est une opportunité unique pour tous les acteurs suisses : chercher à élargir son réseau professionnel de façon efficace, trouver des idées et les solutions pour les mettre en œuvre, etc.

Durant 3 jours, les visiteurs pourront découvrir les nouvelles tendances et innovations auprès des exposants. Distributeurs, fabricants et fournisseurs de l'ensemble de la filière proposeront une offre large et complète, avec cette année la mise en avant des producteurs régionaux.

Côté événements, Sirha Genève a concocté un programme mettant en valeur le terroir régional et la promotion des talents locaux :

- La finale romande et tessinoise des meilleur(e)s jeunes boulangers-pâtissiers mettra en confrontation dix candidats sur la grande scène du Sirha Genève.

- Lors du Bocuse d'Or Suisse, présidé par Franck Giovannini, Chef du prestigieux Hôtel de Ville à Crissier (3*) en Suisse, les quatre chefs les plus prometteurs du pays devront réaliser en 5h40 deux mets créatifs et modernes pour douze personnes. Cette sélection nationale permettra d'accéder au Bocuse d'Or Europe 2018 qui se déroulera les 11 et 12 juin prochains à Turin. Qui dit concours d'exception, dit jury prestigieux. Parmi eux, nous retrouverons Dominique Gauthier (Le Chat-Botté*, Genève), Philippe Chevrier (Domaine de Châteauvieux**, Satigny / Genève), Armin Fuchs (Président du Team Suisse Bocuse d'Or 2017), Michel Roth (Bayview*, Hôtel Président Wilson, Genève).

- Technicité et goût seront au rendez-vous lors du Young Cook Geneva Contest. De jeunes chefs genevois devront confectionner 6 amuse-bouches à base de poisson et crustacé ainsi qu'un mets de viande avec une sauce, deux garnitures légumes et un farineux.

L'espace So Terroir ! sera animé par des chefs locaux durant toute la durée du salon. Au menu : de nombreuses démonstrations qui mettront à l'honneur les produits du terroir suisse-alpin. L'objectif est avant tout de proposer aux restaurateurs des idées neuves, locavores et authentiques pour leurs menus.

Conférences, networking et traditionnelle « after » pour les chefs et les exposants seront également de la partie. Faisant du Sirha Genève, un événement bouillonnant et en perpétuelle recherche d'évolution.

