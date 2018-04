GL Events : contrat pour la gestion du parc d'aichi au Japon

27/04/2018 | 11:25

GL Events annonce la signature du contrat de gestion du futur parc des expositions international d'aichi au japon pour une durée de 15 ans. GL events est majoritaire dans la société d'exploitation. Le contrat est signé avec comme partenaire le Groupe Maeda.



Le futur Parc des Expositions de 60 000 m2 situé à Tokoname (agglomération de Nagoya - 2,3 millions d'habitants, 4ème ville du Japon), constitue le premier équipement événementiel du Japon dont la gestion est déléguée à un opérateur privé.



Son ouverture est prévue en septembre 2019 et il devrait réaliser à terme un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros.



Le Groupe Maeda est une entreprise de construction japonaise fondée en 1919 qui dispose d'une position de leadership reconnue en matière de concession au Japon (Aéroport de Sendai, exploitation de l'autoroute d'Aichi).



' Avec son réseau international, GL events se réjouit de la confiance accordée par la Préfecture d'Aichi et de son partenariat avec le Groupe Maeda pour gérer ce nouvel équipement structurant pour le développement de l'événementiel au Japon '.



