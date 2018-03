GL Events : les prévisions de résultats d'un analyste

21/03/2018 | 16:10

GL Events va annoncer ses résultats annuels ce soir après Bourse. Portzamparc s'attend à un résultat opérationnel courant - ROC de 85 ME en hausse de +7% soit une marge opérationnelle courante - MOC de 8,9% en hausse de +60bp.



' Le management table sur une progression du taux de marge opérationnelle courante, nous aussi. Nous tablons sur un ROC de 85ME (consensus 85,2 ME). Nous serons attentifs à la guidance de deleveraging 2018 après une année 2017 qui devrait finalement voir la dette nette augmenter ' indique Portzamparc.



