GL events : FESTIVAL DE CANNES 2018

GL events réalise des prestations haut de gamme et sur-mesure.

Du 8 au 19 mai, le Festival de Cannes célèbre sa 71ème édition avec comme présidente du jury Cate Blanchett, actrice et productrice australienne. Les grands noms du 7ème art se retrouvent sur le tapis rouge pour défendre leurs films.

Les prestigieux membres du jury : Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guédiguian, Khadja Nin, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve et Andrey Zvyagintsev dévoileront le Palmarès le samedi 19 au cours de la cérémonie de clôture.

GL events sera de la partie et démontrera cette année encore tout son savoir-faire dans différents métiers : installation générale, structure, mobilier, signalétique, décoration, éclairage et énergie. Une prestation haut de gamme réalisée pour le festival depuis plus de vingt ans maintenant.

Lieu incontournable de rendez-vous d'affaires et de relations publiques, le Village international Pantiero, sera réalisé par le Groupe : aménagement, tentes, mobilier, structures, accueil et signalétique.

Les professionnels du secteur : producteurs, distributeurs, vendeurs ou programmateurs de festivals, se retrouveront quant à eux au Marché du Film, un espace unique aménagé par les équipes de GL events.

Comme les années précédentes, le Groupe installera également une salle de cinéma éphémère de 460 places, placée sous une structure Révolution de 7m50 de haut et située sur le toit du Riviera.

GL events proposera au cœur du festival d'autres prestations comme par exemple : l'installation générale et la décoration de la Plage et du Café des Palmes, la décoration des terrasses du Palais des Festivals et du salon des Ambassadeurs, ou bien encore la mise en place et l'aménagement de plusieurs structures, dont la Structure AGORA, un modèle Absolute, donnant sur la plage.

De l'élégance et du sur-mesure, pour accueillir avec style les grands noms du cinéma et les cinéphiles du monde entier.

DécouvrezLe site web de l'événement