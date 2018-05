GL events : LANCEMENT OFFICIEL DE GUANGZHOU INTERNATIONAL CONVENTION CENTER AU SALON IMEX

Le nouveau Centre de Congrès, dont l'ouverture est prévue en 2020, a été présenté mercredi 16 mai aux acheteurs du secteur MICE (Meetings, Incentives, Conventions et Expositions), aux partenaires et à la presse sur le stand GL events lors d'IMEX, salon international du tourisme d'affaires.

Situé à proximité du site historique de la foire de Canton, il comprend 2 halls d'exposition de 2 500 m², un amphithéâtre de 505 places et 47 salles de réunion modulables, pouvant accueillir jusqu'à 2 600 personnes.

Facilement accessible depuis le 3ème aéroport le plus fréquenté de Chine, doté d'un accès rapide depuis les grands axes routiers et desservi par une ligne de métro, le site a pour vocation de devenir un lieu de référence dans la région Asie-Pacifique pour l'accueil des grandes conférences et événements corporate nationaux et internationaux.

La gestion de ce lieu d'événement sera assurée conjointement par Yuexiu Group, société immobilière publique chinoise, et GL events, acteur international de l'événementiel.

La présentation était suivie d'un cocktail visant à présenter Guangzhou comme le haut lieu de la cuisine cantonaise, mondialement connue pour sa tradition gastronomique de longue date, son mode de vie exceptionnel et son ouverture sur le monde.

Cet événement s'inscrit dans la stratégie de promotion que GL events souhaite mettre en place en partenariat avec la ville, pour positionner Guangzhou comme destination majeure du tourisme d'affaires.

DécouvrezLe site