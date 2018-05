GL events : gestion d'un nouveau centre de congrès en Chine

18/05/2018 | 10:37

Le groupe annonce le lancement officiel de Guangzhou Internationnal Convention Center au salon international du tourisme d'affaires Imex.



La gestion de ce lieu d'événement sera assurée conjointement par Yuexiu Group, société immobilière publique chinoise, et GL events, acteur international de l'événementiel. L'ouvertue de ce nouveau centre de congrès est prévue en 2020.



Situé à proximité du site historique de la foire de Canton, il comprend 2 halls d'exposition de 2 500 m2, un amphithéâtre de 505 places et 47 salles de réunion modulables, pouvant accueillir jusqu'à 2 600 personnes.



' Le site a pour vocation de devenir un lieu de référence dans la région Asie-Pacifique pour l'accueil des grandes conférences et événements corporate nationaux et internationaux' indique le groupe.



