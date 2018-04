GL events : partenariat avec Sunny Side Up au Japon

04/04/2018 | 17:05

GL events annonce un partenariat avec Sunny Side Up au Japon. Ce partenariat permettra de répondre à la forte demande des prochains grands événements mondiaux au Japon (Rugby World Cup en 2019, Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020...).



Sunny Side Up est expert dans la gestion des relations publiques pour les événements internationaux de grandes envergures.



' Ce partenariat permettra de proposer une offre événementielle globale (de la proposition de lieux d'événements, contenus stratégiques et créatifs jusqu'à la production et réalisation des événements à destination des sponsors et comités nationaux olympiques) ' explique le groupe.



' Le gouvernement espère recevoir 40 millions de touristes par an d'ici 2020 et l'impact économique de ces grands événements est estimé à plusieurs milliards d'euros jusqu'en 2030 ' rajoute GL events.



