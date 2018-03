Progression de la rentabilité, ROC : 85M, +7,2%, RNPG : 35M, +10,1%, objectif de CA 2018 > 1 milliard d'euros

Le Conseil d'administration de GL events s'est réuni le 20 mars 2018 et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport est en cours d'émission.

CHIFFRE D'AFFAIRES 953,8 953,0 +0,1% EBITDA (1) 135,3 129,9 +4,2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 85,0 79,3 +7,2% Marge op. courante en % du CA 8,9% 8,3% - RESULTAT OPERATIONNEL 84,4 77,1 +9,5% RESULTAT AVANT IMPOT 67,5 59,9 +12,7% RESULTAT NET 45,7 36,3 +25,9% Intérêts minoritaires 10,6 4,5 - RNPG 35,1 31,9 +10,1%

1 : EBITDA : résultat opérationnel courant + dotation aux amortissements et provisions

2 : ROCE : Résultat opérationnel courant net d'IS / capitaux employés - En 2017, retraité des acquisitions en année pleine

3 : ROC : Résultat opérationnel courant

Olivier Ginon, Président du groupe GL events précise : « Dans une année marquée par l'absence de Jumbos events (130M€ en 2016) et un impact de change défavorable de 12M€, le Groupe a réalisé une forte performance commerciale avec un chiffre d'affaires 2017 équivalent à celui de 2016. GL events a consolidé ses positions géographiques (Chili, Royaume Uni, Dubaï) et métiers par le biais d'acquisitions ciblées. Conformément aux engagements pris, la vigilance sur les coûts a été maintenue et notre rentabilité s'est améliorée. L'EBITDA progresse ainsi de +4,2%, le résultat opérationnel courant de +7,2%, le RNPG de 10,1% et le ROCE (2) passe de 6,3% à 6,7%.

2018 est l'année des 40 ans d'existence de GL events et des 20 ans de bourse. A l'occasion de ce double anniversaire, je remercie tous les collaborateurs, qui par leur engagement, ont permis au Groupe de se développer. GL events entend poursuivre sa croissance en France et à l'international et ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en fin d'année 2018. »

RENTABILITE OPERATIONNELLE par pÔle



Gl events live (M€) 2017 2016 Var 17/16 CHIFFRE D'AFFAIRES 471,9 500,5 -5,7% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 25,6 32,9 -22,2% Marge op. courante en % du CA 5,4% 6,6% -

GL events LIVE enregistre un chiffre d'affaires en retrait de 5,7% par rapport à 2016 compte tenu d'un effet de base défavorable lié à l'absence de grands événements (130M€ en 2016). La marge opérationnelle courante s'établit à 5,4%.

GL EVENTS EXHIBITIONS (M€) 2017 2016 Var 17/16 CHIFFRE D'AFFAIRES 165,2 145,0 +13,9% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 20,2 13,5 +49,6% Marge op. courante en % du CA 12,2% 9,3% -

GL events Exhibitionsatteint un chiffre d'affaires de 165,2M€, en croissance de +13,9% par rapport à 2016. La marge opérationnelle courante s'élève à 12,2%. Cette progression reflète les efforts de rationalisation menés ainsi que la performance des différents salons, et notamment le SIRHA, la Biennale du Livre de Rio de Janeiro, le salon Industrie à Lyon, le CFIA et Première Vision.

GL EVENTS VENUES (M€) 2017 2016 Var 17/16 CHIFFRE D'AFFAIRES 316,7 307,6 +3,0% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 39,2 32,9 +19,1% Marge op. courante en % du CA 12,4% 10,7%

GL events Venues réalise un chiffre d'affaires de 316,7M€ en croissance de 3% par rapport à 2016. La marge opérationnelle courante s'établit à 12,4% en hausse par rapport à 2016 (10,7%). Cette performance s'explique par la montée en puissance de Sao Paulo Expo (Brésil), ainsi que par la bonne tenue des sites de Paris, Lyon, Bruxelles et Budapest. Le Groupe bénéficie également de la stratégie de cession d'actifs non rentables réalisée sur les exercices passés.

Structure financière



En 2017, GL events a réalisé 62M€ d'investissements opérationnels nets (134,9M€ en 2016) qui comprennent les travaux de rénovation du Matmut Stadium de Gerland et 37M€ liés aux acquisitions. Ces travaux de rénovation impactent momentanément la structure financière, dans l'attente de la valorisation prévue de droits à construire.

Dans ce contexte d'investissements structurants pour le Groupe, l'endettement financier net s'établit à 444,8 M€ (391,7 M€ en 2016).

croissance externe ET developpement geographique



En 2017, GL events a réalisé plusieurs acquisitions ciblées. Le Groupe a accru sa position dans les congrès médicaux en France avec l'acquisition de CCC. Il a complété ses activités de fournitures et matériels sur des zones clés à l'international, avec Tarpulin (Chili), Aganto (Royaume-Uni) et Wicked & Flow (Dubaï). Enfin, avec l'acquisition de Midest et Tolexpo, salons dédiés à l'industrie, GL events a renforcé sa position sur l'évènementiel professionnel. L'intégration rapide et réussie de ces salons, aura un impact positif dès 2018, avec la tenue de la 1ère édition de Global industrie, du 27 au 30 mars à Villepinte.

En décembre 2017, le Groupe est entré en négociations exclusives pour la gestion du futur parc des expositions à Aïchi au Japon. Cette implantation, si elle est confirmée en avril 2018 à l'issue de l'appel d'offre, constituera un point d'ancrage pour GL events au Japon, sur lequel le groupe pourra appuyer sa dynamique commerciale en vue de la Rugby World Cup en 2019 et des JO de Tokyo en 2020.

PROPOSITION D'UN PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS (0,65€ par action)

Le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 24 mai 2018, la distribution d'un dividende de 0,65€ par action au titre de l'exercice 2017, correspondant à un taux de distribution de 43%.

Il proposera le paiement de ce dividende en actions, les principaux actionnaires ayant déjà précisé qu'ils opteraient pour ce mode de paiement, contribuant ainsi à renforcer la structure financière du groupe et limiter le cash out.

Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale, les actions nouvelles seront émises à un prix égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse ayant précédé le 24 mai 2018, diminuée du montant du dividende.

Perspectives

En 2018, GL events poursuivra son développement en France et à l'international sur l'ensemble de ses métiers et de ses pôles.

GL events Live devrait bénéficier d'un calendrier favorable avec notamment les grands événements suivants : Commonwealth Games en Australie, Coupe du Monde de football en Russie, Asian Games à Djakarta, Finales Longines FEI et la Ryder Cup à Paris.

Outre les salons récurrents à venir, Global Industrie, nouveau grand événement professionnel de taille significative, devrait porter le pôle Exhibitions. Le Groupe étudie actuellement des renforcements géographiques et de métier dans ce pôle.

Enfin, les espaces événementiels de GL events Venues devraient poursuivre leur développement dynamique dans les différents pays où GL events est implanté.

Pour l'exercice 2018, le Groupe confirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Il étudie par ailleurs des dossiers de développement sur ses 3 métiers en France et à l'international.

