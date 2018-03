Glencore : obtient un refinancement de 9,1 Mds$

29/03/2018 | 17:01

Glencore a annoncé jeudi avoir signé une facilité de crédit renouvelable de 9,1 milliards de dollars pour refinancer un prêt existant.



Le géant suisse des matières premières a précisé que cette ligne de crédit octroyée par un groupe de 58 banques serait affectée au refinancement d'un prêt à court terme de 7,3 milliards de dollars souscrit en mai 2017.



Les discussions partaient sur 6 milliards de dollars et se sont achevées sur une nette sursouscription qui reflète la confiance des établissements prêteurs et la solidité des cours des matières premières, a indiqué Glencore.



