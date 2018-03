Glencore : vend un tiers de sa production de cobalt au chinois GEM

L'accord prévoit que le géant du négoce cède à GEM 13.800 tonnes d'hydroxide de cobalt en 2018, 18.000 tonnes en 2019 et 21.000 en 2020, soit un total de 52.800 tonnes en trois ans.

Glencore, dont le cobalt est un sous-produit de ses mines de cuivre et de nickel en République démocratique du Congo, au Canada et en Australie, prévoit d'en produire 39.000 tonnes en 2018 - soit environ 35% de la production mondiale attendue - puis 65.000 tonnes en 2019 et 63.000 en 2020.

La demande pour le cobalt, utilisé dans les batteries lithium-ion, a fortement augmenté dans la perspective d'un bond des ventes de véhicules électriques. Le métal se paie autour de 39 dollars la livre, contre près de 10 dollars en janvier 2016, retrouvant ainsi ses niveaux de juillet 2008 avant la crise financière mondiale.

(Nicole Mordant à Vancouver, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEM CO LTD - -