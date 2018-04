GLOBAL BIOENERGIES : PUBLICATION DU DOCUMENT DE REFERENCE



Evry, le 30 avril 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) annonce aujourd'hui la publication de son document de référence au 31 décembre 2017, lequel intègre les termes du rapport financier annuel.

Global Bioenergies a procédé vendredi 27 avril, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), au dépôt de son document de référence intégrant le rapport financier annuel 2017. Le document de référence est disponible sur le site de l'AMF et sur le site de Global Bioenergies.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint Venture avec Cristal Union nommée IBN One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE).

Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel DUBRUQUE

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GLOBAL BIOENERGIES via Globenewswire