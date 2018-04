Global Bioenergies : collaboration avec SkyNRG

18/04/2018 | 15:53

Global Bioenergies annonce une collaboration avec SkyNRG, pour accélérer la commercialisation de biocarburant aéronautique dérivé du bio-isobutène de Global Bioenergies et entrant dans la composition du carburant pour l'aviation (jet fuel ou kérosène).



Ils vont oeuvrer ensemble pour l'approbation par l'industrie aéronautique de l'ajout du composé de Global Bioenergies dans la norme ASTM D7566, spécification la plus reconnue pour le Jet Fuel, en vue d'une utilisation commerciale prochaine par les compagnies aériennes.



Les premiers lots de biocarburant aéronautique ont été produits par Global Bioenergies à Leuna (Allemagne) et envoyés à SkyNRG pour des analyses préliminaires, jetant les bases du processus d'évaluation ASTM de niveau 1.



