Global Bioenergies et Clariant révèlent le développement d'un nouveau polymère cosmétique

bio-sourcé, permettant des formulations plus naturelles

Nouvel ingrédient, à base d'isobutène renouvelable, destiné aux lotions et aux crèmes cosmétiques

Atteinte de la norme ISO 16128:2016

Nouvelle possibilité offerte aux marques cosmétiques de poursuivre leur transition responsable vers des formulations plus naturelles

Evry (France) et Muttenz (Suisse) - Le 2 janvier 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) et Clariant, un des leaders mondiaux des produits chimiques de spécialité, révèlent aujourd'hui le développement d'un nouveau polymère bio-sourcé dérivé de l'isobutène renouvelable, qui entrera dans la composition de crèmes et lotions cosmétiques.

Développé à partir d'isobutène produit sur base sucre de Global Bioenergies, le nouvel ingrédient de Clariant est un modificateur de rhéologie, qui influence la viscosité de la formulation et permet d'obtenir une texture et des propriétés sensorielles spécifiques pour les crèmes et lotions. Il contient plus de 50 % de carbone renouvelable et répond par conséquent à la norme

ISO 16128:2016 applicable aux ingrédients et produits cosmétiques naturels et organiques.

Ce polymère bio-sourcé, dont le maintien des propriétés a été validé dans une application, représente une percée pour l'industrie : les fabricants ont maintenant une alternative à part entière aux équivalents à base de pétrole.

Le composant de base du nouvel ingrédient cosmétique de Clariant est actuellement produit à petite échelle dans le démonstrateur industriel de Global Bioenergies basé à Leuna, en Allemagne. Les deux sociétés travaillent à une montée en charge de la production pour des volumes plus importants.

Ralf Zerrer, Responsable du marketing stratégique et de l'innovation chez Clariant, affirme : « Accompagner nos clients dans l'industrie cosmétique grâce à des ingrédients bio-sourcés est une priorité pour Clariant. La demande pour des ingrédients bio-sourcés est appelée à durer et deviendra à très court terme la norme parmi les marques. Grâce à notre nouveau polymère, nous sommes ravis de repousser les limites auxquelles font actuellement face les formulateurs, et de leur offrir une nouvelle opportunité dans leur quête d'amélioration de la durabilité des formulations ; ils pourront effectuer une transition immédiate sans compromettre les propriétés d'application ni la performance ».

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « L'isobutène renouvelable est une composante de base largement utilisée dans les applications cosmétiques ; nous sommes enthousiasmés par les opportunités auxquelles ces nouveaux ingrédients bio-sourcés permettent de répondre dans ces marchés de niche. Notre relation avec Clariant se consolide, et nous espérons continuer à bâtir notre réseau de partenaires à mesure que nous nous organisons pour produire à plus grande échelle. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint‐Venture avec Cristal Union nommée IBN‐One. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 - ALGBE).

Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

À propos de CLARIANT

Clariant est une société leader des produits chimiques de spécialité, basée à Muttenz, près de Bâle (Suisse). Au 31 décembre 2016, la société employait un effectif total de 17 442 personnes. Durant l'exercice financier 2016, Clariant a enregistré des ventes pour un montant de 5 847 milliards de CHF pour ses activités poursuivies. La société compte quatre segments d'activité : produits chimiques d'hygiène, catalyse, ressources naturelles ainsi que plastiques et revêtements. La stratégie d'entreprise de Clariant repose sur cinq piliers : le focus sur l'innovation via la R&D, l'ajout de valeur via le développement durable, le repositionnement du portefeuille, l'intensification de la croissance et l'augmentation de la rentabilité.

www.clariant.com

