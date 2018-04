Global Ecopower : Résultats annuels 2017 : EBITDA en hausse de +21%

Aix-en-Provence (France), le 16 avril 2018. Global EcoPower (Euronext Growth - FR0011289198 - ALGEP) publie ses résultats annuels 2017 consolidés, clos le 31 décembre 2017. Le groupe a renoué avec la croissance (+6%) au cours de l'année écoulée et enregistré une progression soutenue de son EBITDA (+21%), en dépit du report du projet de centrale photovoltaïque à Porto Rico à cause de l'ouragan Maria.

Sur le plan des perspectives, GEP a enregistré le premier succès significatif de son équipe de développement de projets : l'obtention de cinq permis de construire pour la réalisation d'un complexe énergétique de 20 MW dans l'Aude, qui fera cohabiter sur le même site diverses sources de production d'électricité d'origine renouvelable et une production de spiruline (microalgue) à l'intérieur des serres photovoltaïques.

Enfin, GEP travaille actuellement à la concrétisation de nombreux projets en France et à l'international : le portefeuille commercial du Groupe s'élève à plus de 110 MW en France et à environ 250 MW à l'international.

En k€

Données consolidées. 31/12/2017 31/12/2016 Variation Chiffre d'affaires 21 792 20 651 + 6% EBITDA

Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) 2 693

12,3% 2 224

10,8% + 21% Résultat opérationnel

Marge opérationnelle (en % du chiffre d'affaires) 1 579

7,2% 2 421

11,7% -35% Résultat financier -109 -451 N/A Résultat net de l'ensemble consolidé

Marge nette (en % du chiffre d'affaires) -1 255

N/A 1 870

9,1% N/A Résultat net part du groupe

Marge nette part du groupe (en % du chiffre d'affaires) -1 255

N/A 1 642

8,0% N/A

L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises d'amortissements et provisions d'exploitation.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2017

Cession de la centrale éolienne de 12,3 MW de MSE Le Haut des Epinettes

La centrale éolienne de MSE Le Haut des Epinettes (12,3 MW), construite sur la commune de Perles dans l'Aisne (07) et composée de 6 turbines SENVION de 2,05 MW, a été cédée au groupe allemand LHI, en date du 29 décembre 2017. Cette cession a contribué à hauteur de 14,7 M€ au chiffre d'affaires de l'exercice.

LHI a confié à GEP l'exploitation de la centrale sur une durée de 15 ans, ce qui générera des revenus récurrents pour le Groupe.

Report du projet de construction de la centrale photovoltaïque de 25 MWc à Porto-Rico

L'ouragan Maria, qui a dévasté l'île de Porto Rico en septembre 2017, a retardé le projet de construction de la centrale photovoltaïque de 25 MWc pour lequel le Groupe avait réalisé de nombreuses études techniques, qui représentaient une facturation à établir estimée à 2,5 M€ dans les comptes clos au 31 décembre 2016.

GEP estime que la construction de cette centrale pourrait reprendre au cours de l'exercice 2018, dès lors que l'environnement économique de l'île sera stabilisé. Cependant, en l'absence de certitude sur le démarrage de ce chantier, et par prudence, le management a revu son estimation, annulant totalement cette facture à établir dans les comptes de l'exercice 2017 et générant ainsi une charge exceptionnelle non cash de 2,5 M€ sur l'exercice 2017.

Complexe algo-solaire à Payra-sur-l'Hers dans l'Aude

GEP a obtenu fin 2017 cinq permis de construire, purgés de recours des tiers, correspondant à la 1ère tranche du projet pour 20 MW, combinant plusieurs technologies de production d'électricité sur le même site. Cette réussite est le fruit d'un long travail de recherche et de développement qui a démarré en 2010 avec la maîtrise du foncier (signature d'un bail emphytéotique avec le fermier propriétaire) et passant par toutes les étapes pour obtenir les autorisations administratives et règlementaires. Le projet est situé sur le domaine agricole du « Brézil » sur la commune de Payra-sur-l'Hers dans l'Aude.

Une 2ème tranche est en cours de développement sur le même site pour une centrale éolienne composée de 9 turbines de 3 MW chacune, soit une puissance installée de 27 MW. GEP a facturé 4,2 m€ au 31 Décembre 2017 aux sociétés supports de projet. Ces sociétés supports ne sont pas intégrées dans le périmètre de consolidation car destinées à être vendues.

RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES 2017

Le Conseil d'administration, réuni le 13 avril 2018, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice, clos le 31 décembre 2017.

Compte de résultats consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe GEP s'établit à 21 792 k€ contre 20 651 k€ en 2016, soit une croissance annuelle de +6%

L'EBITDA progresse pour sa part de +21% en 2017, à 2 693 k€ contre 2 224 k€ un an plus tôt. Il représente une marge d'EBITDA de 12,3%, contre 10,8% l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel passe de 2 421 k€ en 2016 à 1 579 k€ en 2017, soit une marge opérationnelle de 7,2 % contre 11,7% un an plus tôt.

Conséquence de la charge exceptionnelle non cash de 2 496 k€ imputable à l'aléa climatique de Porto Rico, GEP affiche un résultat net consolidé de -1 255 k€ en 2017.

Bilan consolidé

Les capitaux propres consolidés de GEP se sont renforcés à 8 333 k€ au 31 décembre 2017 contre 8 266 k€ à fin 2016.

Trésorerie consolidée

La trésorerie disponible consolidée passe de 1 312 k€ en 2016 à 8 245 k€ à fin 2017.

Le niveau de trésorerie a été favorablement impacté en fin d'exercice par la cession de 100% des actions de la société MSE Le Haut des Epinettes.

Dettes financières

L'endettement financier (hors découvert bancaire de 148 k€) était limité à 2 303 k€ au 31 décembre 2017, constitué pour l'essentiel de prêts de Bpifrance pour la croissance.

Trésorerie nette

La trésorerie nette des dettes financières court terme était ainsi largement positive au 31 décembre 2017 à plus de 8 m€ (8 098k€), représentant 1,29 € par action.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2017

Lauréat CRE

La Société a été déclarée lauréate, par la CRE (Commission de Régulation de l'Energie), pour les deux serres photovoltaïques, Vignes 1 et Vignes 2, du projet de Payra-sur-l'Hers avec un tarif de 8 cts €/KWh pour une durée de 20 ans.

Démarrage des travaux du complexe énergétique de Payra-sur-l'Hers

La Société a démarré la construction du projet de Payra-sur-l'Hers qui combine plusieurs technologies de production d'électricité, centrale photovoltaïque au sol, serres photovoltaïques et cogénération pour un peu plus de 20 MW. Les serres seront utilisées pour la culture de la spiruline, algue de couleur bleu-vert, qui se reproduit par photosynthèse en bassin d'eau douce.

Les premières mises en service sont prévues en octobre pour les 2 centrales de cogénération, les travaux des serres et de la centrale au sol devant démarrer au 3ème trimestre 2018.

