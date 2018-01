Global EcoPower : cession d'une centrale éolienne finalisée

08/01/2018 | 08:37

Global EcoPower annonce la cession, le 29 décembre dernier, de la centrale éolienne de Perles au groupe allemand LHI, après la levée des conditions suspensives. Pour rappel, cette cession concerne 100% des actions de la SAS MSE Le Haut des Epinettes à LHI.



Basée dans l'Aisne, cette centrale de 12,3 MW est composée de six turbines Senvion de 2,05 MW. Son raccordement est intervenu en octobre 2017. Cette centrale a été réalisée dans les délais convenus et porte à 106 MW la puissance installée en éolien par le groupe.



Par ailleurs, Global EcoPower annonce qu'il s'est installé dans l'Arteparc de Bachasson à Meyreuil, fin 2017. L'immeuble est labellisé 'BC producteur d'énergie solaire' et ses performances permettent de réduire de plus de 50% les charges d'énergie.



