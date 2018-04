Global EcoPower : essuie une perte nette en 2017

16/04/2018 | 09:17

Global EcoPower (GEP) publie pour l'exercice 2017 un résultat net consolidé de -1.255.000 euros, contre +1.642.000 euros l'année précédente, ainsi qu'une marge opérationnelle de 7,2% contre 11,7% un an plus tôt.



Le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6% à 21,8 millions d'euros et enregistré une progression soutenue de son EBITDA (+21% à près de 2,7 millions), en dépit du report du projet de centrale photovoltaïque à Porto Rico à cause de l'ouragan Maria.



Sur le plan des perspectives, GEP a obtenu cinq permis de construire pour la réalisation d'un complexe énergétique de 20 MW dans l'Aude, et travaille actuellement à la concrétisation de nombreux projets en France et à l'international.



