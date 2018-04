Global EcoPower : Invest Securities abaisse sa cible

17/04/2018 | 10:17

Tout en maintenant son opinion 'achat' sur Global EcoPower au regard de l'évolution récente du cours, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 5,5 à quatre euros au lendemain de la publication des résultats annuels.



L'analyste souligne que cette année a été impactée par des éléments exogènes, surtout une charge exceptionnelle de -2,5 millions d'euros (décalage de la construction de la centrale PV de 26MW à Porto Rico) qui est venue amputer l'EBIT.



Considérant que les projections 2018 sont plus difficiles à établir, le bureau d'études abaisse ses chiffres d'affaires 2018-2019 (respectivement de -23% et -26%) et relève sa prime de risque spécifique à 11% contre 8,4% précédemment.



