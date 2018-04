Global Graphics : Le nouveau RIP Harlequin a la norme PDF 2.0 0 0 10/04/2018 | 18:06 Envoyer par e-mail :

étiquettes et emballages, ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour le grand format et l'impression d'enveloppes. Les développeurs de Global Graphics Software lancent aujourd'hui une nouvelle version majeure du RIP® Harlequin, le moteur d'impression choisi par les presses numériques les plus performantes de l'industrie. C'est le premier RIP PDF pour l'impression de production à offrir la compatibilité avec la norme PDF 2.0, publiée en 2017 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et présentée comme la première norme « post-Adobe ». En outre, Harlequin Version 12 regorge de fonctions pour l'impression numérique haute vitesse, notamment Advanced Inkjet Screens™ voué à améliorer la qualité d'impression, d'autres ajouts appliqués aux applications pourgrand format et l'impression d'enveloppes. Le RIP Harlequin est utilisé par HP Indigo dans son nouveau HP Production Pro pour les presses d'impression d'étiquettes et d'emballages, en raison de performances RIP 5 fois plus rapides que la précédente version de frontal numérique (DFE). Il est également utilisé dans Symphony™ de Durst et VersaWorks Dual de Roland. Réputé pour la qualité de sa production ainsi que sa vitesse, le RIP Harlequin transforme les données de conception et pré-presse sous un format qui peut être imprimé, et alimente les pages à la presse à des vitesses époustouflantes. Martin Bailey, Directeur technique et responsable de la gestion produits chez Global Graphics Software, déclare « L'approche la plus sûre concernant l'adoption de PDF 2.0 pour les fabricants de presse est de s'assurer que toutes les applications utilisant PDF, comme votre DFE, sont mises à niveau de manière à prendre en charge PDF 2.0. Votre DFE est le meilleur endroit pour commencer parce que si votre client envoie des fichiers à traiter intégrant certaines des nouvelles fonctionnalités de PDF 2.0, un lecteur plus ancien va généralement les ignorer, ce qui produit des résultats d'impression inattendus. » Yogev Barak, Directeur de la stratégie et de la gestion métier de HP Indigo s'est exprimé en ces termes : « Des milliers de clients de HP Indigo utilisent le RIP Harlequin de Global Graphics dans le cadre de nos solutions de frontal numérique. Le RIP Harlequin est utilisé au sein de nos presses numériques notamment pour trois raisons clés : la vitesse de traitement, la qualité de production et les nombreuses fonctionnalités. » Conforme à la norme PDF 2.0

Harlequin 12 prend en charge toutes les fonctionnalités de la nouvelle norme PDF 2.0 pertinentes pour l'impression de production. Si votre frontal numérique n'est pas compatible avec cette nouvelle norme, il ignorera silencieusement les nouvelles fonctions disponibles, ce qui produira des résultats d'impression inattendus. Il n'est aucunement dangereux de mettre à niveau votre frontal numérique et de continuer à consommer des fichiers PDF 1.7. Par contre, essayer de consommer des fichiers PDF 2.0 sans mise à niveau peut s'avérer risqué. Martin Bailey, Directeur technique de Global Graphics Software, a rédigé un livre blanc intitulé The impact of PDF 2.0 on print production (L'impact de PDF 2.0 sur l'impression de production) et qui peut être téléchargé. Création de code-barres dans RIP

Cette nouvelle fonctionnalité permet de créer des codes-barres dans le RIP. De nombreuses symbologies sont prises en charge pour l'envoi postal (codes-barres postaux, comme ceux utilisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Corée, au Japon, en Australie, etc.), l'engagement des clients (Code QR, etc.), le contrôle de processus (code 128, etc), la logistique (datamatrix, Aztec, etc.). Les codes-barres peuvent être insérés à la bonne taille pour la résolution utilisée, de manière à optimiser la lisibilité. La superposition dynamique pour des données variables

Certaines applications telles que l'emballage, les étiquettes, les enveloppes et l'impression industrielle, ont besoin d'une simple forme de prise en charge VDP. Il s'agit de la situation où une seule page d'arrière-plan est combinée avec des graphismes superposés qui sont sélectionnés à l'aide de données issues d'un fichier dans un format tel que CSV. Les codes de lot ou de série peuvent être ajoutés à l'aide de compteurs dynamiques sans écrire de valeurs au préalable sur un fichier CSV. Une prise en charge a été ajoutée pour appliquer les superpositions sur une seule page au format PDF afin d'ajouter du texte et des codes-barres pour les numéros de série, codes QR pour URL personnalisées, codes-barres postaux et adresses sur des enveloppes, et bien d'autres utilisations. Amélioration de la qualité de l'encre

Un ensemble de nouveaux écrans logiciels qui ajoutent la « touche finale » aux impressions produites sur presses à jet d'encre est disponible dans la Version 12. Les trames Advanced Inkjet Screens™ atténuent les imperfections dues à la projection de l'encre sur le substrat. Deux versions sont disponibles : la trame Pearl est conçue pour éviter les trainées fréquentes sur les substrats plus ou moins absorbants, tandis que la trame Mirror est idéale pour les surfaces non-absorbantes et peu mouillables, comme les boîtes de conserve et les emballages souples, ainsi que pour les zones d'encrage métallique dense, où elle limite considérablement l'effet moucheté ou « pelure d'orange ». Deux éditions

Harlequin Version 12 est disponible en deux éditions : l'Harlequin Host Renderer SDK, qui permet de puissants frontaux numériques utilisés dans les environnements de production numérique à haut volume ; et Harlequin MultiRIP pour l'impression de production classique et l'impression de production numérique légère. Jill Taylor/Global Graphics +44 1223 926489 Jill.Taylor@globalgraphics.com Paula Halpin/Global Graphics Software +44 1223 926017 paula.halpin@globalgraphics.com La Sté Global Graphics SE a publié ce contenu, le 10 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

