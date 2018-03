Norilsk: bénéfice net baisse en 2017 malgré une hausse du chiffre d'affaires

Moscou (awp/afp) - Le premier producteur mondial de nickel, le groupe russe Norilsk Nickel, au coeur d'une âpre lutte entre trois oligarques, a publié mardi un bénéfice net en baisse en 2017, malgré une augmentation de son chiffre d'affaires.

Le bénéfice net a diminué de 16% à 2,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 11% sur un an à 9,1 milliards.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), indicateur suivi du marché, a progressé de 2% à 4 milliards de dollars, soit une marge de 44% présentée comme la plus haute du secteur.

"La croissance économique mondiale associée à l'optimisme retrouvé des investisseurs sur le marché des matières premières ont mené à une reprise des prix des métaux de base et des PGM (métaux du groupe platine) dans la seconde moitié de 2017", commente Nornickel dans un communiqué.

Le groupe avait connu un premier semestre difficile, et avait vu le bénéfice net chuter de 30%, plombé par l'évolution du rouble dans un contexte instable sur les marchés des métaux.

"2017 était une année d'une importance exceptionnelle pour Nornickel car elle a été marquée par la réussite d'un certain nombre de projets de développement clé lancés en 2013-2014", a affirmé le directeur général, le milliardaire Vladimir Potanine, cité dans un communiqué.

"Des activités de refinancement majeures ont été achevées en 2017, avec des nouveaux financements obtenus à des taux d'intérêt historiquement bas, ce qui a permis de réduire les frais d'intérêt de plus de 150 millions de dollars", a-t-il souligné.

Norilsk Nickel se trouve au coeur d'un conflit entre les trois oligarques Vladimir Potanine, Oleg Deripaska et Roman Abramovitch, qui contrôlent son capital en vertu d'un pacte conclu il y a plus de cinq ans mais aujourd'hui remis en cause.

Le géant de l'aluminium Rusal - contrôlé par Oleg Deripaska - s'oppose à la vente par la holding de Roman Abramovitch des parts de Nornickel à Vladimir Potanine devant un tribunal britannique.

Rusal va tenter d'obtenir l'accord de ses actionnaires pour participer à la vente aux enchères qui décidera éventuellement quel oligarque remporterait les parts restantes disputées du plus grand producteur mondial de nickel et de palladium.

afp/rp