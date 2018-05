Prothèses auditives: Widex et Sivantos fusionnent pour 7 milliards d'euros

Données financières ( DKK) CA 2018 10 018 M EBIT 2018 1 705 M Résultat net 2018 1 268 M Dette 2018 3 334 M Rendement 2018 0,61% PER 2018 25,97 PER 2019 22,63 VE / CA 2018 3,93x VE / CA 2019 3,68x Capitalisation 36 020 M Graphique GN STORE NORD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GN STORE NORD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 227 DKK Ecart / Objectif Moyen -7,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre René Svendsen-Tune Co-President & Co-Chief Executive Officer Anders Hedegaard Co-President & Co-Chief Executive Officer Per Wold-Olsen Chairman Marcus Desimoni Chief Financial Officer Carsten Krogsgaard Thomsen Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GN STORE NORD 23.19% 5 725 THERMO FISHER SCIENTIFIC 14.05% 87 469 DANAHER CORPORATION 9.69% 71 722 INTUITIVE SURGICAL 28.34% 52 817 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 20.90% 41 201 ILLUMINA 22.20% 39 608