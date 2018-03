Hermes International : Hermès versera un dividende exceptionnel après une nouvelle année record en 2017

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Hermès International (RMS.FR) a annoncé mercredi le versement d'un dividende exceptionnel au titre de 2017, le groupe de luxe ayant dégagé au cours de cet exercice un taux de rentabilité record et supérieur à ses dernières prévisions.

L'an dernier, le sellier a dégagé un bénéfice net de 1,22 milliard d'euros, un point haut historique, en augmentation de 11% en 2016.

La marge opérationnelle s'est établie à 34,6%, contre 32,6% l'année précédente. Le résultat opérationnel courant a progressé de 13%, à 1,92 milliard d'euros, traduisant un taux de marge record de 34,6%, en hausse de 2 points.

Cette performance résulte principalement "du succès des collections, de la très bonne productivité des sites de production et de l'impact positif des couvertures de change issues de l'année 2016", a indiqué Hermès dans un communiqué.

Déjà publié en février, le chiffre d'affaires annuel s'est établi à 5,55 milliards d'euros, en hausse de 7% à données publiées et de 9% à taux de change constants, tiré par la progression des volumes. Lors de cette annonce, Hermès avait également indiqué que sa rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de 2017 serait "proche" du niveau - déjà record - de 34,3% atteint au premier semestre 2017, alors que le groupe tablait initialement sur un taux de marge inférieur à celui de 32% atteint en 2016.

De leur côté, les analystes attendaient en moyenne un résultat opérationnel courant de 1,87 milliard d'euros et un résultat net de 1,21 milliard d'euros, selon FactSet.

Ayant dégagé 1,6 milliard d'euros de capacité d'autofinancement, le groupe a vu le montant de sa trésorerie nette augmenter de près de 600 millions d'euros après le financement de ses investissements, du dividende et des rachats d'actions, pour atteindre 2,9 milliards d'euros.

Le groupe de luxe proposera au titre de l'exercice écoulé le versement d'un dividende de 4,10 euros par action, ainsi qu'un dividende exceptionnel de 5 euros.

"Grâce à son modèle d'entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale", a commenté le groupe, confirmant à moyen terme un objectif "ambitieux" de progression du chiffre d'affaires à taux de changes constants "malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde".

