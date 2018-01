Goldman Sachs : Décès de l'Irlandais Peter Sutherland, ancien patron de l'OMC

(Actualisé avec précisions, réactions)

Peter Sutherland, ancien commissaire européen et premier directeur général de l'Organisation mondiale du commerce dans les années 1990, est décédé dimanche à 71 ans.

Sutherland, qui fut aussi longtemps président du conseil d'administration de BP et de celui de Goldman Sachs International, luttait depuis un moment contre la maladie, a rapporté la chaîne de télévision nationale RTE, citant un communiqué de sa famille.

"Il avait une passion de la chose publique et a apporté une contribution importante à l'Irlande, à l'Europe et au monde pendant des dizaines d'années", a déclaré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar dans un communiqué, saluant un "homme d'Etat dans tous les sens du mot".

Né à Dublin en 1946, Peter Sutherland était devenu à 35 ans le plus jeune procureur général d'Irlande après un peu plus de 10 ans au barreau. Quatre ans plus tard, en janvier 1985, il représenta l'Irlande à la Commission européenne, occupant le portefeuille de la Concurrence jusqu'en janvier 1989 alors que prenait forme le marché unique européen.

De retour à Dublin, il prit la présidence de la banque Allied Irish Banks mais s'expatria à nouveau en 1993 pour devenir directeur général du Gatt, l'Accord général sur les tarifs et le commerce, puis le premier directeur général de l'OMC, l'organisation qui en a pris la succession.

Après avoir accompagné les débuts de l'OMC, il passa au privé avec la présidence de BP, de 1997 à 2009, et celle en parallèle de la branche internationale de Goldman Sachs de 1995 à 2015.

Il resta toutefois présent dans les affaires publiques et était depuis 2006 et jusqu'à peu de temps avant sa mort le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les migrations internationales.

"Je garderai le souvenir d'un penseur mondial, engagé, bienveillant, toujours ouvert au débat", a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, sur Twitter.

Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a salué la mémoire d'un "géant de la vie publique irlandaise, européenne et internationale."

(Padraic Halpin, Véronique Tison pour le service français)