Goldman Sachs : dépasse els attentes au 1er trimestre

17/04/2018 | 14:25

Goldman Sachs annonce un bénéfice net de 2,83 milliards de dollars au premier trimestre 2018, soit 6,95 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 5,50 dollars et à comparer à un bénéfice de 5,15 dollars sur la même période en 2017.



Les revenus nets de la banque d'affaires new-yorkaise ont augmenté d'un quart pour atteindre un peu plus de 10 milliards de dollars, leur niveau le plus élevé en trois ans, avec des progressions dans chaque segment d'activité.



Fort de ces performances, le conseil d'administration de Goldman Sachs a décidé de relever son dividende par action à 80 cents, contre 75 cents précédemment. Il sera mis en paiement le 28 juin au profit des actionnaires enregistrés au 31 mai.



