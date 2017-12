Goldman Sachs : profit réduit avec la réforme fiscale

29/12/2017 | 15:13

Goldman Sachs indique que sur la base de ses informations disponibles actuellement, la réforme fiscale adoptée récemment se traduira par une réduction de l'ordre de cinq milliards de dollars de ses résultats au titre du quatrième trimestre 2017.



Selon le document remis par la banque d'affaires new-yorkaise à la Securities and Exchange Commission (SEC), cette réduction proviendrait pour les deux tiers de la taxe de rapatriement mise en place dans le cadre de la reforme.



Le reste du manque-à-gagner s'expliquerait par la mise en oeuvre du système d'imposition territorial et par la réévaluation des actifs d'impôts différés aux Etats-Unis en fonction des taux d'imposition plus bas promulgués sur les sociétés.



