Goodyear et Bridgestone unissent aux USA leurs réseaux de distribution

New York (awp/afp) - La société américaine Goodyear et sa concurrente japonaise Bridgestone ont annoncé lundi avoir créé une co-entreprise mettant en commun leurs réseaux de distribution aux Etats-Unis afin de mieux répondre aux demandes des clients.

Aux grossistes et détaillants "qui ont par nature un espace de stockage limité", TireHub proposera un accès à la demande à toute la gamme de produits pour voitures et camions légers des deux fabricants de pneumatiques, soulignent-ils dans un communiqué.

Basée à Atlanta, dans l'est des Etats-Unis, la nouvelle co-entreprise aura au début 80 centres de distributions et entrepôts répartis dans le pays. Elle sera dirigée par Peter Gibbons, un spécialiste des chaînes d'approvisionnement ayant travaillé pour Mattel et Starbucks.

Partagée à égalité entre Goodyear et Bridgestone, TireHub devrait avoir une valeur d'environ 600 millions de dollars selon un document déposé auprès du régulateur américain des marchés boursiers, la SEC.

"Il est essentiel pour les vendeurs de pneus aux Etats-Unis, grossistes et détaillants, d'être capables d'apporter les bons produits au bon moment pour répondre aux besoins et attentes des clients", a justifié TJ Higgins, responsable aux Etats-Unis et au Canada pour Bridgestone des pneus destinés aux particuliers, en mettant en avant un environnement commercial "mouvant et de plus en plus complexe".

afp/al