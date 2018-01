GoPro : plonge de 20% après un avertissement sur résultats

GoPro plonge de quelque 20% à Wall Street lundi après un avertissement sur ses résultats du quatrième trimestre et l'annonce d'une restructuration qui le verra notamment cesser la production de drones.

Le titre du fabricant de caméras d'action chute de 19,42% à 6,06 dollars vers 18h05 GMT après avoir perdu jusqu'à 33% à 5,04 dollars, un plus bas record depuis ses débuts en Bourse en 2014.

Le groupe américain, autrefois chouchou de Wall Street, observe depuis plusieurs mois maintenant une baisse de la demande pour ses caméras et ses drones Karma.

Il a réduit sa prévision pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre à 340 millions de dollars (284 millions d'euros), au lieu d'un projection de 470 millions, plus ou moins 10 millions, il y a deux mois seulement.

GoPro a aussi chiffré à 80 millions de dollars l'impact, au quatrième trimestre, de la baisse du prix de ses nouvelles caméras Hero6, à 399 dollars au lieu de 499 dollars précédemment.

La restructuration entraînera plus de 250 suppressions de postes et se traduira par une charge comprise entre 23 et 33 millions de dollars dans les comptes du premier trimestre.

Dans une note de recherche, Morgan Stanley estime que les baisses de prix, qui concernent aussi des appareils plus anciens, rendront difficile une croissance des bénéfices en 2018.

Introduit en Bourse à 28,65 dollars en juin 2014, le titre GoPro avait atteint un record de 98,47 dollars en octobre de la même année. (Laharee Chatterjee à Bangalore, avec Sinead Carew à New York, Véronique Tison pour le service français)