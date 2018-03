Groupe Bruxelles Lambert : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2018

23 mars 2018 - Après 17h45

Communiqué de presse - Information réglementée

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2018

Groupe Bruxelles Lambert convoque les actionnaires et obligataires à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 24 avril 2018 à 15h00 au siège social, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles.

Veuillez consulter ce lien pour de plus amples informations concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission et les modalités de vote à cette Assemblée Générale.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à:

Xavier Likin Directeur Financier Tél : +32 2 289 17 72xlikin@gbl.be

Hans D'Haese Relations Investisseurs Tél : +32 2 289 17 71hdhaese@gbl.be

À propos de Groupe Bruxelles Lambert

Groupe Bruxelles Lambert ("GBL") est une société à portefeuille reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 19 milliards et une capitalisation boursière de EUR 15 milliards à fin 2017. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s'appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. GBL s'efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité composé de sociétés d'envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d'investisseur professionnel actif. GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par un dividende durable et la croissance de son actif net réévalué.

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l'indice BEL20.