Groupe Bruxelles Lambert : Rachat d’actions propres du 16 avril au 20 avril 2018 (inclus)

23 avril 2018 - Après 17h45

Information réglementée

Rachat d'actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 16 avril au 20 avril 2018 (inclus).

Mise en œuvre de l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 2016.

GBL, en direct et au travers de ses filiales, a acquis, sur la période du 16 avril au 20 avril 2018 inclus :

-Au titre du contrat de liquidité : 10.050 actions GBL

Contrat de liquidité

Date de transaction 16/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 19/04/2018

Nombre de titres acquisPrix moyen

(EUR)Prix le plus bas (EUR)Prix le plus haut (EUR)

Montant (EUR)

Méthode de négociation / marché

2.733

267

94,03 94,22

93,80

95,06

-

-256.982 25.156

En bourse via Euronext, BATSOTC

En bourse via

4.500 2.550

93,76 94,05

93,76 93,74

94,54 94,94

421.920 239.829

Euronext

En bourse via

Euronext

Total

10.050

93,92

943.887

-Au titre du programme de rachat d'actions propres: 0 action GBL

Programme de rachat d'actions propres

Date de transactionNombre de titres acquisPrix moyen

(EUR)Prix le plus bas (EUR)hPariuxt l(eEpUluRs)Montant (EUR)

Méthode de négociation / marché

Total

Le tableau récapitulatif des acquisitions dans le cadre du programme de rachat d'actions propres depuis le 1er juillet 2009 est disponible sous la rubrique «Action GBL / Rachat d'actions propres» du site internet http://www.gbl.be.

Au 20 avril 2018, GBL détient, en direct et au travers de ses filiales, 5.639.906 actions GBL représentatives de 3,5 % du capital émis, dont aucune au titre du contrat de liquidité.

À propos de Groupe Bruxelles Lambert

Groupe Bruxelles Lambert ("GBL") est une société à portefeuille reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 19 milliards et une capitalisation boursière de EUR 15 milliards à fin 2017. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s'appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. GBL s'efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité composé de sociétés d'envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d'investisseur professionnel actif.

GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par un dividende durable et la croissance de son actif net réévalué.

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l'indice BEL20.

Information réglementée du 23 avril 2018

Page 1 / 1

Pour plus d'informations:www.gbl.be