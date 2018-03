La Valette du Var, le 08 mars 2018

L'Union des Comores a donné officiellement mandat au CIOA ce 2 mars 2018, par la voix de Monsieur IDAROUSSI HAMADI, Secrétaire Général du gouvernement, pour ''le représenter et agir pour son compte, auprès de tout groupe de distribution en vue de l'installation d'une Centrale d'achat nationale dans l'Union des Comores''.

Dans le cadre du mandat conféré, la mission du CIOA consiste à mener des consultations auprès des acteurs de la distribution et faciliter leur implantation. Ceci, en vue d'optimiser le budget d'importation de produits alimentaires et non alimentaires, tant pour les besoins des services de l'État et des Sociétés Publiques (environ 50 M€ annuels), que pour les besoins plus généraux de la population, dont les importations dépassent 200 M€ annuels.

CIOA intervient pour l'Union des Comores dans le cadre de plusieurs projets structurants visant à conduire le pays à l'émergence dans la décennie. L'ouverture du pays à l'économie internationale est un des axes du programme pluriannuel socle signé en juillet 2017 entre les deux entités.

À terme, il s'agira pour CIOA d'assurer des services d'assistance et de maîtrise d'ouvrage des différents chantiers visant à la modernisation des infrastructures locales, la création d'activité et d'emplois par l'initiative économique et la valorisation des ressources locales.

Par des contrats de cette nature, les 120 000 fabricants et producteurs membres de l'écosystème CIOA se voient ainsi offrir de nouvelles perspectives de débouchés à l'export pour leurs produits.



À propos de CIOA

Groupe d'ingénierie d'affaires en mode collaboratif, CIOA apporte aux entreprises et aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui.

Avec une présence dans 50 pays et un réseau constitué de plus de 2 000 co-développeurs affiliés, CIOA dispose d'un vivier d'expertises et de compétences qui utilisent les ressources mutualisées du réseau pour offrir aux entreprises, collectivités locales et agences gouvernementales, des solutions sur-mesure leur permettant de s'adapter aux évolutions qui changent la façon de faire des affaires, de générer de la valeur ajoutée et de réaliser des projets.

L'écosystème de CIOA interconnecte une cinquantaine de marketplaces B2B qui comptent 500 000 opérateurs économiques de tous secteurs et de 140 pays, dont plus de 120 000 fournisseurs.

Contact : presse@cioa.com - Web : www.cioa.com – Marketplace : www.golden-trade.com

