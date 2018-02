Groupe Cioa : CIOA se met au service des CCI du Var et de Corse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Valette du Var le 07 février 2018

CIOA se met au service des CCI du Var et de Corse pour développer le Food & Wine de la Méditerranée

Food & Wine Marketplace, la nouvelle place de marché développée par CIOA pour soutenir le développement de l'agroalimentaire méditerranéen, vient d'être lancée.

Cet outil numérique développé pour le compte de l'UNION PATRONALE DU VAR, des CCI du VAR et de BASTIA, la Commune di ROSIGNANO de TOSCANE, la CONFCOMMERCIO de SARDAIGNE et la Région de LIGURI, s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets Interreg Maritime 2014-2020.

L'objectif est de redynamiser les échanges entre acteurs de l'agro-alimentaire de ce vaste territoire fort d'une population de 6,5 millions d'habitants et de mettre en valeur les produits du terroir du bassin méditerranéen à travers cette plateforme dématérialisée, qui pourra également servir à la promotion d'évènements business.

L'accès à la plateforme est gratuit pour les producteurs de produits régionaux pendant toute la période au cours de laquelle le projet bénéficie de l'aide de l'Europe, soit jusqu'à février 2019,

Connectée aux 54 marketplaces de l'écosystème CIOA, Food & Wine Marketplace donne aux producteurs, dès son lancement, l'accès immédiat à 500 000 contacts professionnels de 140 pays.

Cette opération consolide la relation entre CIOA et l'Union Patronale du Var, pour laquelle avait été développée en 2013, Placedemarche.biz, la marketplace généraliste des unions patronales de France.

Food & Wine Marketplace :www.fw-marketplace.com

À propos de CIOA

Groupe d'ingénierie d'affaires en mode collaboratif, CIOA apporte aux entreprises et aux organisations de toutes tailles, les stratégies, les connexions et les ressources pour réussir leurs projets dans le contexte volatile d'aujourd'hui.

Avec une présence dans 50 pays et un réseau constitué de plus de 2 000 co-développeurs affiliés, CIOA dispose d'un vivier d'expertises et de compétences qui utilisent les ressources mutualisées du réseau, pour offrir aux entreprises, collectivités locales et agences gouvernementales, des solutions sur-mesure pour s'adapter aux évolutions qui changent la façon de faire des affaires, de générer de la valeur ajoutée et de réaliser des projets.

L'écosystème de CIOA interconnecte une cinquantaine de marketplaces B2B qui comptent 500 000 opérateurs économiques de tous secteurs et de 140 pays, dont plus de 120 000 fournisseurs.

Contact :presse@cioa.com- Web :www.cioa.com- Marketplace :www.golden-trade.com