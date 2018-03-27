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Groupe Crit : Crit attentif au M&A en Europe, Ebitda +20,4% en 2017

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27/03/2018 | 18:29

27 mars (Reuters) - Groupe Crit publie mardi ses résultats financiers 2017 :

* RÉSULTATS RECORD EN 2017

* CHIFFRE DAFFAIRES +12,7% À 2.418,2 MILLIONS D'EUROS ; POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE GROUPE CRIT ENREGISTRE UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES SUR L'EXERCICE ; A PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS, LA PROGRESSION ANNUELLE S'ÉLÈVE À +8,5%.

* EBITDA DE 149,6 MLNS D'EUROS (+20,4%) ; IL REPRÉSENTE 6,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA PÉRIODE CONTRE 5,8% EN 2016. LES DEUX PÔLES D'ACTIVITÉ CONTRIBUENT À CETTE APPRÉCIATION DES MARGES.

* RÉSULTAT NET 83,4 MLNS (+10,8%)

* IL SERA PROPOSÉ À L'AG DU 8 JUIN 2018 LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE 4,40  PAR ACTION

* "EN 2018, LE GROUPE CRIT ENTEND RESTER OFFENSIF EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL."

* CETTE ANNÉE, LE GROUPE DEVRAIT CONTINUER À BÉNÉFICIER D'UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE FAVORABLE. EN FRANCE, L'ACTIVITÉ TRAVAIL TEMPORAIRE DEVRAIT AINSI RESTER SOUTENUE.

* CETTE CONFIANCE EST CONFORTÉE PAR LA BONNE ORIENTATION DE L'ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SUR LES PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE. EN JANVIER-FÉVRIER, LES EFFECTIFS MISSIONNÉS PROGRESSENT AINSI DE PLUS DE 7%.

* A L'INTERNATIONAL, LES PERSPECTIVES SONT ÉGALEMENT FAVORABLES. AUX ETATS-UNIS, LA PRIORITÉ IRA À LA RELANCE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE.

* EN EUROPE, LE GROUPE SERA ATTENTIF AUX OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE EXTERNE QUI POURRAIENT LUI PERMETTRE DE SE RENFORCER SUR SES IMPLANTATIONS OU DE S'IMPLANTER SUR DE NOUVEAUX PAYS À FORT POTENTIEL.

* EN EUROPE (HORS FRANCE), L'AMBITION EST D'ATTEINDRE 300 MILLIONS D'EUROS À HORIZON 3 ANS CONTRE 142,2 MILLIONS RÉALISÉS EN 2017.

* IL SERA PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 8 JUIN 2018 LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE 4,40 EUROS PAR ACTION. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2017 2 417 M
EBIT 2017 123 M
Résultat net 2017 83,7 M
Dette 2017 11,1 M
Rendement 2017 0,55%
PER 2017 9,92
PER 2018 9,40
VE / CA 2017 0,35x
VE / CA 2018 0,31x
Capitalisation 833 M
Graphique GROUPE CRIT
Durée : Période :
Groupe Crit : Graphique analyse technique Groupe Crit | CEN | FR0000036675 | Zone bourse
Tendances analyse technique GROUPE CRIT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 86,0 €
Ecart / Objectif Moyen 16%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Claude Guedj Chairman & Chief Executive Officer
Renaud Lejeune Chief Financial Officer
Karine Guedj Director, Director-Communications & Sales
Nathalie Jaoui Director & Deputy Chief Executive Officer
Franck Romand Director-Airport Assistance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GROUPE CRIT1.68%1 036
RANDSTAD6.21%12 411
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