Groupe Crit : Crit attentif au M&A en Europe, Ebitda +20,4% en 2017

27 mars (Reuters) - Groupe Crit publie mardi ses
résultats financiers 2017 :
* RÉSULTATS RECORD EN 2017
* CHIFFRE DAFFAIRES +12,7% À 2.418,2 MILLIONS D'EUROS ;
POUR LA
TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE GROUPE CRIT ENREGISTRE UNE
CROISSANCE À DEUX CHIFFRES SUR L'EXERCICE ; A PÉRIMÈTRE ET TAUX
DE CHANGE CONSTANTS, LA PROGRESSION ANNUELLE S'ÉLÈVE À +8,5%.
* EBITDA DE 149,6 MLNS D'EUROS (+20,4%) ; IL REPRÉSENTE 6,2%
DU
CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA PÉRIODE CONTRE 5,8% EN 2016. LES DEUX
PÔLES D'ACTIVITÉ CONTRIBUENT À CETTE APPRÉCIATION DES MARGES.
* RÉSULTAT NET 83,4 MLNS (+10,8%)
* IL SERA PROPOSÉ À L'AG DU 8 JUIN 2018 LE VERSEMENT D'UN
DIVIDENDE DE 4,40 PAR ACTION
* "EN 2018, LE GROUPE CRIT ENTEND RESTER OFFENSIF EN FRANCE
ET À
L'INTERNATIONAL."
* CETTE ANNÉE, LE GROUPE DEVRAIT CONTINUER À BÉNÉFICIER D'UN
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE FAVORABLE. EN FRANCE, L'ACTIVITÉ
TRAVAIL TEMPORAIRE DEVRAIT AINSI RESTER SOUTENUE.
* CETTE CONFIANCE EST CONFORTÉE PAR LA BONNE ORIENTATION DE
L'ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SUR LES PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE. EN
JANVIER-FÉVRIER, LES EFFECTIFS MISSIONNÉS PROGRESSENT AINSI DE
PLUS DE 7%.
* A L'INTERNATIONAL, LES PERSPECTIVES SONT ÉGALEMENT
FAVORABLES.
AUX ETATS-UNIS, LA PRIORITÉ IRA À LA RELANCE DE LA CROISSANCE
ORGANIQUE.
* EN EUROPE, LE GROUPE SERA ATTENTIF AUX OPPORTUNITÉS DE
CROISSANCE EXTERNE QUI POURRAIENT LUI PERMETTRE DE SE RENFORCER
SUR SES IMPLANTATIONS OU DE S'IMPLANTER SUR DE NOUVEAUX PAYS À
FORT POTENTIEL.
* EN EUROPE (HORS FRANCE), L'AMBITION EST D'ATTEINDRE 300
MILLIONS
D'EUROS À HORIZON 3 ANS CONTRE 142,2 MILLIONS RÉALISÉS EN 2017.
* IL SERA PROPOSÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU
8
JUIN 2018 LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE DE 4,40 EUROS PAR ACTION.
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(Rédaction de Paris)