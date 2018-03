Groupe Crit : hausse de 12,5% du résultat net pdg en 2017

27/03/2018 | 18:57

Le Groupe Crit enregistre une croissance à deux chiffres sur l'exercice avec un chiffre d'affaire de 2 418,2 millions d'euros en hausse de 12,7% par rapport à l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, la progression annuelle s'élève à +8,5%.



L'EBITDA de l'exercice ressort à 149,6 ME, en hausse de 20,4%. Il représente 6,2% du chiffre d'affaires de la période contre 5,8% en 2016. Les deux pôles d'activité contribuent à cette appréciation des marges.



Sur le pôle Travail temporaire & recrutement, l'EBITDA progresse de 17% à 115,4 ME. Sur le pôle Multiservices, l'EBITDA progresse de 33 % à 34,2 ME, soit une marge de 8,3% (contre 7,7% en 2016).



Le résultat opérationnel courant est en hausse de 20,4% à 126,6 ME. Le résultat net part du Groupe ressort à 84,8 ME, en hausse de 12,5%.



