GROUPE GORGE : a creusé ses pertes en 2017 mais le dividende fait son retour

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Gorgé a dévoilé une perte nette part du groupe de 16,1 millions d'euros au titre de 2017, à comparer avec une perte nette part du groupe de 800 000 euros un an plus tôt. L'Ebitda ajusté - qui tiennent compte de la sortie de ces filiales ainsi que des éléments non courants du résultat opérationnel notamment dans les pôles Systèmes Intelligents de Sûreté et Protection des Installations à Risques - annuel de Groupe Gorgé, de son côté, a chuté de 49,3% pour atteindre 10,9 millions d'euros."La rentabilité s'est nettement améliorée dans le pôle Impression 3D au cours de l'exercice, avec un Ebitda en équilibre au quatrième trimestre. En revanche, dans les pôles Protection des Installations à Risques et Systèmes Intelligents de Sûreté, des décalages sur 2018 de plusieurs commandes importantes et des difficultés opérationnelles dans le nucléaire ont eu un impact défavorable sur l'activité et les performances", précise Groupe Gorgé.L'Ebitda annuel a ainsi représenté 4% (-3,9 points) d'un chiffre d'affaires 2017 ajusté déjà publié de 274 millions d'euros. Il a augmenté de 0,7%.Groupe Gorgé proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,32 euro par action au titre de 2017. Ce dividende sera financé par le produit de cession de 7,5% du capital de Prodways Group. En 2015 et 2016, Groupe Gorgé n'avait pas versé de dividende.Concernant ses perspectives, Groupe Gorgé commence l'année 2018 avec un carnet de commandes ajusté "solide", de 204 millions d'euros au 31 décembre 2017, en croissance de 5% par rapport au 31 décembre 2016. Cette année, l'entreprise vise un chiffre d'affaires ajusté compris entre 285 et 295 millions d'euros, avec "avant tout" un objectif de redressement de la rentabilité.