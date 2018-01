Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Gorgé dévoile aujourd'hui Vigians, la nouvelle identité de marque du pôle Protection des installations à risques. Faisant suite au renforcement de Groupe Gorgé en tant qu'acteur majeur du marché de la sécurité des personnes et des biens avec le rapprochement fin 2016 des pôles Projets et services industriels et Protection en milieux nucléaires, cette annonce constitue une étape majeure dans l'évolution du pôle et souligne ainsi son renforcement industriel et opérationnel opéré en 2017.Cette nouvelle étape unifie et renforce le pôle autour d'une marque qui incarne l'ensemble de ses expertises et porte son ambition en France comme à l'international : devenir un acteur de référence de la conception, l'installation et la maintenance de systèmes de protection et d'optimisation de production. La stratégie de marque de Vigians se traduit notamment par le développement de nouvelles offres globales et innovantes pour ses clients. Vigians a également pour but de fédérer tous ses collaborateurs autour de valeurs communes et de construire une marque employeur forte pour attirer et retenir ses talents.La nouvelle identité de marque repose sur les piliers chers à Groupe Gorgé : l'ingénierie des solutions proposées, la relation client et le sens du service.