Gorgé : nouvelle identité de marque Vigians

08/01/2018 | 08:16

Groupe Gorgé dévoile Vigians, la nouvelle identité de marque du pôle protection des installations à risques, faisant suite au rapprochement fin 2016 des pôles projets et services industriels et protection en milieux nucléaires.



Cette nouvelle étape porte l'ambition du pôle en France comme à l'international, à savoir devenir un acteur de référence de la conception, l'installation et la maintenance de systèmes de protection et d'optimisation de production.



