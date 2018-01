Groupe Gorgé : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GORGÉ à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 4 748

- Solde en espèces du compte de liquidité : 76 047,87 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d'actions : 3 629

- Solde en espèces du compte de liquidité : 112 749,02 €





À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D. Au cours de plus de 25 ans d'histoire, Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.

Systèmes Intelligents de Sûreté :

Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.

Protection des Installations à Risques :

Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.

Impression 3D :

Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 281,2 M€ en 2016. Il s'appuie sur 1 900 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

Plus d'information sur

www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est côté sur Euronext à Paris :

Euronext Paris:

Compartiment B.

Code ISIN: FR0000062671

Mnémo : GOE







Contacts

Groupe Gorgé – Raphaël GORGÉ - Président Directeur Général - Tél. : +33 1 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com

Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : +33 1 53 67 36 72 - E-mail : apetureaux@actus.fr

Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : +33 1 53 67 36 73 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr







