Groupe Gorge : ECA Group remporte trois nouvelles commandes en robotique navale pour un montant supérieur à 12 millions euros

Paris, le 19 avril 2018, 18h30

ECA Group remporte trois nouvelles commandes en robotique navale pour un montant supérieur à 12 millions euros

ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, a remporté trois contrats à l'export dans son pôle Robotique, tous pour le domaine naval.

Les deux premiers contrats couvrent la fourniture de robots sous-marins pour le déminage et de systèmes de robotisation de bateaux de surface permettant de les transformer en drones de surface (USV - Unmanned Surface Vehicles).

Le troisième contrat concerne la fourniture de systèmes de conversion d'énergie en remplacement des systèmes existants sur des sous-marins.

Ces commandes représentent un montant cumulé supérieur à 12 millions d'euros. Les livraisons s'étaleront sur les 24 prochains mois.

Dans le domaine de la robotique navale, la vente de robots sous-marins de déminage est une activité récurrente et historique pour le groupe. Cette nouvelle commande illustre la force du positionnement d'ECA Group sur ce marché à l'export.

La vente de systèmes de dronisation de navires est une activité croissante pour le groupe qui a développé au cours des dernières années une gamme de drones de surface (USV) INSPECTOR. Ces drones de surface sont utilisés pour des missions variées liées par exemple à la surveillance maritime, à l'hydrographie ou au déminage naval. Le marché des bateaux à droniser pour leur donner la capacité de naviguer par téléopération, voire de manière autonome, est également un marché important. ECA Group a développé des kits de dronisation pour navires incluant la téléopération, la gestion de mission, les communications. Les dragueurs de mines de la Marine Australienne ont été équipés en 2015-2016 de tels systèmes directement dérivés de celui équipant les drones de surface INSPECTOR(cf.communiqué du 5 février 2014).

Cette nouvelle commande de kits drone confirme le rôle qu'ECA Group peut jouer sur le marché de la dronisation de bateaux existants, civils ou militaires.

Ces kits de dronisation sont également un élément fondamental de la stratégie d'ECA Group visant à offrir à ses clients une famille complète de navires autonomes

(USV) : ces derniers développements en robotique navale, alliés aux compétences en architecture navale de sa filiale BE Mauric, permettent à ECA Group de proposer des USV très variés, adaptés aux besoins particuliers de ses clients et ceci dans un délai court.

