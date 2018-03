Groupe Gorge : Portzamparc confirme son conseil

29/03/2018 | 16:13

Groupe Gorge va annoncer mardi prochain ses résultats 2017. Portzamparc s'attend à un EBITDA 2017 de 4,4 ME contre 21,9 ME en 2016 et un résultat net négatif de -11,1ME contre 0,2 ME en 2016. Les analystes confirment cependant leur opinion à l'achat et l'objectif de 23 E.



' Nous tablons sur des résultats nettement dégradés avec un EBITDA consolidé de 4,4ME contre 21,9ME en 2016: -1,9ME pour Vigians (vs. 11,6ME en 2016), 8,2ME pour ECA (vs. 14,6ME en 2016), -1,8ME pour Prodways (vs. -4,9ME en 2016) ' indique Portzamparc.



' Le résultat opérationnel et le résultat net devraient ressortir négatifs, en raison 1/ des pertes opérationnelles attendues chez Prodways et Vigians; 2/ des provisions liées aux restructurations ' rajoute le bureau d'analyses.



