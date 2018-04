Groupe Gorge : Portzamparc reste à l'achat avant les ventes

26/04/2018 | 16:32

Le Groupe Gorge va annoncer demain son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un chiffre de 67,9 ME en croissance de +2,7%. Ils confirment leur conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 23,10 E.



' L'activité continue à être portée par le dynamisme de Prodways qui va en sus bénéficier de l'intégration de deux acquisitions réalisées au S2 2017. La signature de nouveaux contrats début 2018 devrait amener ECA et Vigians à renouer avec la croissance cette année ' indique Portzamparc.



' Le cadencement de ces nouveaux contrats devrait s'accélérer sur l'année. Notons que les décalages d'appels d'offres subis l'année dernière pourraient réserver de bonnes surprises pour 2018 '.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.