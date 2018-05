Communiqué du 15/05/2018 : Nord Création accompagne la société Dispolink

COMMUNIQUE DE PRESSE A Marcq-en-Barœul, le 14 Mai 2018

Nord Création (Groupe IRD) accompagne la société Dispolink

à hauteur de 150 000€

Une plateforme web unique en son genre qui permet de mettre des formateurs indépendants

à disposition auprès des organismes de formation

Société créée en février 2017 à Euratechnologies (Lille) et dirigée par Miguel GARCIA et Clarisse GROUX, Dispolink est une plateforme web qui permet aux organismes de formation de trouver simplement et rapidement un formateur correspondant à leurs critères, et aux formateurs indépendants de mettre à disposition leurs compétences.

Convaincue par le potentiel de l'entreprise, Nord Création (Groupe IRD) accompagne la société à hauteur de 150 000€ dans un financement global de 360 000€.

En quelques clics, Dispolink offre aux organismes de formation la possibilité de renseigner, dans un moteur de recherche, le domaine de la formation, le lieu et la date souhaités et d'accéder immédiatement à une sélection de formateurs référencés par une équipe d'experts. En amont, l'équipe valide les compétences, les qualifications et la capacité des formateurs à transmettre leurs connaissances (théoriques et pratiques) au moyen d'outils pédagogiques spécialisés.

L'organisme de formation a accès aux plannings des formateurs en temps réel, à leurs tarifs ainsi qu'aux avis laissés par les précédents clients.

Pour les formateurs indépendants : un outil simple de communication, d'administration et de reporting.

Dispolink permet aux 272 formateurs actuellement inscrits sur la plateforme de se faire connaître des différents organismes de formation, de recevoir des missions directement via leur espace personnel en ligne… mais aussi de gérer facilement et de manière interactive leur suivi administratif : plannings de réservations et facturation sont disponibles en un seul et même endroit.

L'inscription à Dispolink est gratuite aussi bien pour les formateurs indépendants que pour les organismes de formation.

www.dispolink.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Cette levée de fonds a pour principal objectif de développer Dispolink par le recrutement de talents. Notre devise : l'union fait la force ! La valeur ajoutée de notre plateforme est la sélection de formateurs indépendants de haute qualité. Avec une offre variée mais précise, et une sélection « à la carte » pour l'utilisateur, nous sommes le booking.com des organismes de formation » ! Miguel GARCIA, Dirigeant

- Dispolink

« D'un point de vue logistique pour l'organisme de formation, Dispolink permet un traitement administratif simplifié (de la réservation à la facturation…). Du côté des formateurs, elle offre, en plus, une source élargie de business. Cette plateforme est devenue incontournable : c'est « the place to be ou to work» pour voir et être vu dans ce domaine et dans toute la France ». Christophe MARECHAL, chargé de participations - Nord Création (IRD Gestion)

En savoir plus :

DISPOLINK Miguel Garcia 06 85 90 25 79 - miguel.garcia@dispolink.frhttps://www.dispolink.fr/

IRD GESTION

Christophe Maréchal 06 21 14 63 12 - cmarechal@irdgestion.frwww.groupeird.fr

A PROPOS DE

NORD CREATION (IRD GESTION)

Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de la région en apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises d'entreprises, et au développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en fonds propres entre 50K€ et 300K€. L'entreprise bénéficie d'un accompagnement durant le temps de présence de Nord Création. Les prises de participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord Création a réalisé plus de 370 investissements.

IRD GESTION

IRD Gestion assure la gestion de fonds d'investissements et l'accompagnement de projets d'entreprise à travers des fonds dédiés à la création d'entreprise, au financement des PME / ETI et à la reprise d'entreprises.

IRD Gestion fait partie intégrante du Groupe IRD, groupe issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France. Les 4 activités du Groupe IRD (Capital Investissement, Immobilier, Transmission et Recherche de financements) ont accompagné plus de 2 600 entreprises dans leurs développements depuis 30 ans.

www.groupeird.fr

Contact presse :

Agence MOT COMPTE DOUBLE

Alexandra Breyne

Tel. 03 20 74 95 23 abreyne@motcomptedouble.fr