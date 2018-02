GROUPE IRD :CHIFFRE D'AFFAIRES 2017

GROUPE IRD

Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 €uros

Siège social : 40 rue Eugène Jacquet

59708 Marcq-en-Baroeul Cedex

456 504 877 R.C.S. LILLE

Euronext Paris - Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

COMMUNIQUE CA 4eme TRIMESTRE 2017

Chiffre d'affaires au 31/12/2017 : +22%

En milliers d'euros 31/12/2017 31/12/2016 Variation Pôle Capital Investissement 346 243 42% Pôle Immobilier 15 273 12 185 25% Pôle Intermédiation 549 751 -27% GROUPE IRD 282 303 -7% Chiffre d'affaires consolidé 16 450 13 481 22,02% (à périmètre constant) 15 025 13 481 11,45%

L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur la capacité à en générer de la valeur, notamment par la réalisation de plus-values. La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance du groupe.

Le Chiffre d'affaires est marqué par une forte augmentation de 22%.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires est en augmentation de 11.5%

Année 2017 Année 2016 En milliers d'euros 1T17 2T17 3T17 4T17 TOTAL 1T16 2T16 3T16 4T16 TOTAL Pole Capital développement 5 71 23 247 346 23 62 29 129 243 Pôle Immobilier 2 995 3 750 3 456 5 072 15 273 2 660 3 560 2 633 3 332 12 185 Pole Intermédiation 189 206 12 142 549 122 227 129 273 751 GROUPE IRD 33 158 54 37 282 19 226 23 35 303 TOTAL 3 221 4 185 3 546 5 498 16 450 2 823 4 075 2 814 3 769 13 481

Evolutions du CA et de la situation financière au cours de l'année 2017 :

Le Chiffre d'affaires est en forte augmentation suite à la réception de plusieurs bâtiments de tailles significatives loués à des signatures de premier ordre (Kiloutou, KPMG,) et à l'activité de concession immobilière significative sur la fin d'année.

La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours de ce dernier trimestre.

Evénements majeurs du 4eme trimestre 2017 :

Réception du Siege Social de Suez, Movitex.

Accord sur l'acquisition en VEFA sur futur siège social de l'EFS à Eurasanté (Etablissements Français du Sang)

Réalisation d'une cession de logement.

22 dossiers versés en Capital Investissement.

Pôle Capital Investissement :

Au cours de l'année 2017, le groupe a agréé 62 nouveaux dossiers. Le montant des investissements réalisés sur la période s'élève à 9.440 K€. Au 31 Décembre 2017, le groupe est investi dans 356 entreprises, ce qui représente un investissement financier de 68 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 346 k€.

Pôle Immobilier :

L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 62 opérations immobilières, ce qui représente un montant d'actifs de 246 M€ à fin 2017.

La hausse du Chiffre d'Affaires immobilier provient d'une part de la mise en location de plusieurs bâtiments de tailles significatives et d'autre part d'une activité soutenue sur les concessions immobilières.

Le Chiffre d'Affaires immobilier atteint 15.273 k€ pour 12.185 k€ l'année précédente.

Pôle Intermédiation :

En 2017, le Chiffre d'affaires enregistre une baisse de 27% par rapport à l'année précédente.

Des décalages de signatures sur le début d'année 2018 explique en partie cette baisse de Chiffre d'affaires.

Le niveau du portefeuille à fin d'année 2017 laisse augurer de belles perspectives pour l'année à venir.

Marc VERLY

Directeur Général

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GROUPE IRD via Globenewswire