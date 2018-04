GROUPE IRD : NOMINATION DE THIERRY DUJARDIN EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE IRD

COMMUNIQUE DE PRESSE

Marcq-en-Baroeul, le 17 avril 2018

Thierry Dujardin, nouveau Directeur Général du Groupe IRD

Le Conseil d'administration du Groupe IRD a désigné, ce mardi 17 avril 2018, Thierry Dujardin comme nouveau Directeur général. Il succède à Marc Verly auprès duquel il exerçait les fonctions de directeur général adjoint depuis 2007. Marc Verly conserve la présidence et l'animation du pôle Immobilier du Groupe IRD.

Spécialiste du financement des entreprises, Thierry Dujardin, 54 ans, est diplômé de l'ESC LILLE (aujourd'hui SKEMA Business School). Il a rejoint le Groupe IRD en 2007 après 20 ans passés au sein d'OSEO (auparavant BDPME et CEPME), société dans laquelle il a exercé de nombreuses fonctions : Directeur du Contrôle de Gestion, Directeur des Opérateurs, Directeur du Réseau Nord Ouest, Directeur Financier. Thierry Dujardin a également été conseiller technique au sein du Secrétariat d'État aux PME, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation, aux côtés de François Patriat en 2001.

Outre ses missions au sein du Groupe IRD, Thierry Dujardin occupe les fonctions de :

Directeur général de Résalliance SA, holding des activités financières et de services d'Entreprises et Cités, qui assure également la responsabilité des activités de support pour l'ensemble des sociétés présentes sur le campus Entreprises et Cités ;

Membre du comité de direction d'Entreprises et Cités (depuis 2013)

Président de Nord France Amorçage (depuis 2016), société de capital amorçage créée et financée par la Région Hauts-de-France.

Pour Marc Verly : « La nomination de Thierry Dujardin s'inscrit dans une logique de continuité stratégique, au service d'un capitalisme patient, solidaire et humain. Il y a près de 30 ans, j'ai eu la chance de bénéficier de la confiance du Conseil d'Administration de la Maison des Professions devenue Entreprises et Cités pour développer l'IRD, modèle unique d'accélérateur de réussites entrepreneuriales. Aujourd'hui, cet outil est devenu un acteur incontournable du développement des entreprises et de nos territoires. A l'occasion de ce passage de relais que j'aborde avec beaucoup d'émotion, je me réjouis du choix du Conseil d'Administration et place en Thierry Dujardin ma totale confiance. Il saura poursuivre avec talent notre mission, participer à faire émerger de nouvelles générations d'entrepreneurs, et faire naitre des projets structurants pour l'avenir des Hauts-de-France. »

Pour Thierry Dujardin : « C'est pour moi un honneur de succéder à Marc Verly, que j'ai rencontré il y 35 ans lorsqu'il était mon professeur de gestion financière. Nous étions restés en contact lors de mes années chez OSEO et j'ai eu le plaisir de le rejoindre en 2007 pour travailler à ses côtés pendant 11 ans. Cela a été pour moi une chance de prendre part au formidable développement du Groupe IRD. Avec Marc, nous avons réussi à préserver les valeurs initiales du groupe dans un monde de plus en plus financiarisé, virtuel et réglementé. Nous accompagnons des hommes et des femmes avant des business plan. Préserver le capital humain est et restera au coeur de mes préoccupations, de nos décisions, et de notre ambition. En s'appuyant sur la dynamique de développement impulsée avec Marc et sur des équipes formidablement engagées, nous avons de nombreux projets innovants à développer, qui permettront de renforcer encore le positionnement du Groupe IRD »

A propos du Groupe IRD :

Issu du monde des entrepreneurs des Hauts-de-France il y a près de 30 ans, le Groupe IRD est aujourd'hui est acteur majeur du capital développement au Nord de Paris. Modèle d'ingénierie financière globale et unique en son genre, il conjugue 4 métiers : le capital investissement, l'immobilier, la transmission et la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 623 entreprises sur l'ensemble de ses métiers. Le Groupe IRD et une organisation intégrée au Fonds de Dotation Entreprises & Cités.

Chiffres-clés : Total bilan : 360 M€ au 31/12/2017 ; un portefeuille de près de 350 participations en capital risque /capital investissement ; 250 M€ d'actifs immobiliers sous gestion ; Plus de 350 transmissions d'entreprises conseillées depuis la création du Groupe IRD.

